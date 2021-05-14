Третья доза – коронавирус стремительно мутирует и вакцины теряют эффективность

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Вирус SARS-CoV-2 быстро мутирует. Пример – индийский штамм, в котором обнаружена тройная мутация. Растет тревога по поводу вариантов коронавируса, выявленных также в Великобритании и Южной Африке. Беспокойство вызывает то, что новые варианты вируса, могут легче распространяться и не поддаваться вакцинам.
Насколько серьезные мутации в SARS-Cov-2?
Вариантов SARS-Cov-2 не три или пять, а больше четырех тысяч. Это РНК-вирус. Его особенность в том, что он изменяется намного быстрее, чем, например, ДНК-вирусы. Каждый раз, когда вирус копирует свои гены, он совершает одну или несколько ошибок. Так появляются новые версии. В большинстве вариантов вируса изменения несерьезные.
Пока только четыре варианта вызывают беспокойство, по классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости (ECDC). Это:
бразильский штамм
южноафриканский
британские штаммы (В.1.1.7 и В.1.1.7+E484K).
Изменения в этих вариантах привели к тому, что вирус легче проникает в клетки организма, а значит, быстрее распространяется.
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Какая эффективность вакцин против новых вариантов?
Пока все утвержденные вакцины работают и с новыми вариантами. Хотя их эффективность немного ниже, чем с первоначальным вирусом.
Фактически, эффективность вакцин против новых вариантов намного больше, чем у некоторых других вакцин, которые мы обычно получаем. Например, эффективность ежегодной вакцины против гриппа около 40-60%. Важно и то, что все современные вакцины на 100% эффективны в предотвращении госпитализации и смертей.
Если вирус не будет кардинально меняться, то иммунитет может сохраняться год или даже больше. Для сравнения SARS-CoV-2 меняется медленнее, чем вирусы гриппа.
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Однако, чтобы понять, какая продолжительность иммунитета, нужно время. К тому же, немало случаев, когда переболевшие один раз, болели и второй.
"Есть данные, что длительное время сохраняется клеточный иммунитет или цитотоксическими Т-лимфоцитами. Имеются сообщения, что те, кто переболел в 2002 году SARS-Cov-1, который близок к SARS-Cov-2, то клеточный иммунитет и сегодня еще сохраняется. Поэтому клеточный иммунитет может быть даже длиннее, чем антительный", – отмечает Широбоков.
Не исключено, что могут появляться варианты SARS-CoV-2, которые будут с полной устойчивостью к антителам, которые дают нынешние вакцины против COVID-19, прогнозируют в FDA. В таком случае вакцины нужно будет изменять.
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Как быстро могут обновить вакцину против коронавируса?
Обновить вакцину проще, чем разработать. При необходимости вакцины против COVID-19 можно модифицировать так, как это происходит с вакциной против гриппа каждый год.
Что касается вакцины от коронавируса, то Pfizer заявляет о готовности за шесть недель изготовить обновленную вакцину. Но в это пока нет потребности.
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Чтобы разработать вакцину против COVID-19, ученые начали с генетической последовательности вируса. Переход на новый вариант означает просто включение нового генетического кода.
Например, Moderna всего через несколько дней завершила разработку РНК-вакцины после получения последовательности вируса. Почти год ушел на испытания. Нечто подобное может произойти сейчас.
"Я вполне воспринимаю такую версию, что и третий раз может понадобиться вакцинироваться модернизированной вакциной. Пока же хватает двух доз. Но вирус меняется. Поэтому вакцинация нужна будет ежегодно", – говорит Владимир Широбоков.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что уже 15-16 мая украинцам из электронной очереди начнут делать прививки. Все украинцы, которые записались на прививку от коронавирусной болезни COVID-19 через портал или приложение "Дія", начнут вакцинироваться уже на этих выходных.
Владимир Широбоков
академик НАН и НАМН Украины, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. Богомольца
"Pfizer и Moderna говорят, что их препараты эффективны и против новых вариантов вируса. В том числе против индийского, который имеет две-три серьезных мутации. Что касается AstraZeneca и других вакцин – данных пока нет. Но я полагаю, что если работают РНК-вакцины, то и эти вакцины будут работать".