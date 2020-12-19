Коронавирус в Киеве: за сутки выявили почти 1400 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки выявили 1364 новых случаев коронавируса.

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Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки 18 декабря заболели:

726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет;

538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Согласно официальным данным, в столице заболели 52 медика. А в больницы госпитализировали 82 пациента.

За минувшие сутки выздоровели 734 человека, а за время пандемии болезнь победили 31 949 жителей Киева.

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За время пандемии в столице заболели 99 694 человека, из них 1699 жителей Киева умерли 20 за последние сутки 20.

В столице три района лидируют по количеству заболевших 18 декабря: в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266 и в Днепровском районе – 196 случаев.

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/ Фото: Telegram Кличко

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Отметим, что в Киеве за сутки, 17 декабря, выявили 1658 новых случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали, что до 23 декабря у всех семейных врачей должны быть быстрые тесты на определение COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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