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Коронавирус в Киеве: в столице заболели больше 100 тысяч человек (карта)

20 декабря, 11:56

Виктория Барановская Виктория Барановская

В больницы госпитализировали 62 пациента

В Киеве за прошлые сутки выявили 756 новых случаев коронавируса.

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Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки 19 декабря заболели:

  • 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет;
  • 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

Согласно официальным данным, в столице заболели 25 медиков. А в больницы госпитализировали 62 пациента.

За минувшие сутки выздоровели 226 человек, а за время пандемии болезнь победили 32 175 жителей Киева.

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С начала пандемии в столице заболели 100 450 человек. В Киеве 1713 человек умерли от коронавируса, а за последние сутки 14.

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В столице три района лидируют по количеству заболевших 19 декабря: в Дарницком районе – 216, в Днепровском районе – 170 случаев и Подольском – 79.

Отметим, что в Киеве за сутки, 18 декабря, выявили 1364 новых случая коронавируса.

/ Фото: Telegram Кличко

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Ранее мы сообщали, что до 23 декабря у всех семейных врачей должны быть быстрые тесты на определение COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев коронавирус COVID-19
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