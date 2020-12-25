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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более тысячи новых случаев

25 декабря, 14:13

Виктория Барановская Виктория Барановская

Подтвержденных случаев коронавируса уже 106 078

По состоянию на утро 25 декабря в Киеве еще 1038 человек заболели COVID-19.

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Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки заболели:

  • 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
  • 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет
  • 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В частности, за 24 декабря, COVID-19 заболели 24 медика, а в больницы госпитализировали 91 пациента.

Выздоровели от коронавируса 36 969 жителей столицы, а за последние сутки – 1208.

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Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078. За время пандемии от коронавируса умерли 1816 человек, а за последние сутки – 14.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Дарницком районе – 293;
  • Днепровском районе – 175;
  • Деснянском районе – 115 случаев.

/ Фото: Telegram

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.

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Киев коронавирус COVID-19
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