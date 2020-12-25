Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более тысячи новых случаев

По состоянию на утро 25 декабря в Киеве еще 1038 человек заболели COVID-19.
Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
За последние сутки заболели:
- 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
- 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет
- 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
В частности, за 24 декабря, COVID-19 заболели 24 медика, а в больницы госпитализировали 91 пациента.
Выздоровели от коронавируса 36 969 жителей столицы, а за последние сутки – 1208.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078. За время пандемии от коронавируса умерли 1816 человек, а за последние сутки – 14.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Дарницком районе – 293;
- Днепровском районе – 175;
- Деснянском районе – 115 случаев.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.
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