Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более тысячи новых случаев

По состоянию на утро 25 декабря в Киеве еще 1038 человек заболели COVID-19.

Реклама

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки заболели:

568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет

31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В частности, за 24 декабря, COVID-19 заболели 24 медика, а в больницы госпитализировали 91 пациента.

Выздоровели от коронавируса 36 969 жителей столицы, а за последние сутки – 1208.

Реклама

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078. За время пандемии от коронавируса умерли 1816 человек, а за последние сутки – 14.

В тренде Снег и солнце: какой будет погода на выходных

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе – 293;

Днепровском районе – 175;

Деснянском районе – 115 случаев.

/ Фото: Telegram

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама