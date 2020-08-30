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Коронавирус бушует в рядах ВСУ: количество зараженных снова возросло

30 августа, 13:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Выздоровели от COVID-19 1066 военнослужащих

За прошлые сутки, 29 августа, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас COVID-19 болеет 633 человека. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

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В больницы госпитализировали шесть человек: в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – четыре военнослужащих, в Николаевский военный госпиталь и Конотопскую ЦРБ – по одному военному. 31 заболевший лечится дома под наблюдением врачей.

"Киевская область – 17 военнослужащих и 12 сотрудников ВС Украины, Львовская область – один военнослужащий, Черкасская область – один сотрудник ВС Украины", - говорится в сообщении.

У всех заболевших удовлетворительное состояние здоровья.

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По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1066 человек, летальных случаев – шесть.

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Напомним, по состоянию на утро 30 августа в Украине зафиксировали 2096 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом . Всего в стране заболели 119 074 человека. Летальных исходов за последние сутки – 35. За субботу выздоровели 596 человек.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года . В частности, ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВСУ бойцы заражение коронавирус
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