Коронавирус бушует в рядах ВСУ: количество зараженных снова возросло

За прошлые сутки, 29 августа, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас COVID-19 болеет 633 человека. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Реклама

В больницы госпитализировали шесть человек: в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – четыре военнослужащих, в Николаевский военный госпиталь и Конотопскую ЦРБ – по одному военному. 31 заболевший лечится дома под наблюдением врачей.

"Киевская область – 17 военнослужащих и 12 сотрудников ВС Украины, Львовская область – один военнослужащий, Черкасская область – один сотрудник ВС Украины", - говорится в сообщении.

У всех заболевших удовлетворительное состояние здоровья.

В тренде ДТП и подрывы на минах: офицер ВСУ назвал новые потери боевиков на Донбассе

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1066 человек, летальных случаев – шесть.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 30 августа в Украине зафиксировали 2096 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом . Всего в стране заболели 119 074 человека. Летальных исходов за последние сутки – 35. За субботу выздоровели 596 человек.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года . В частности, ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама