Коронавирус бушует в рядах ВСУ: количество зараженных снова возросло

За прошлые сутки, 29 августа, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас COVID-19 болеет 633 человека. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.
В больницы госпитализировали шесть человек: в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – четыре военнослужащих, в Николаевский военный госпиталь и Конотопскую ЦРБ – по одному военному. 31 заболевший лечится дома под наблюдением врачей.
"Киевская область – 17 военнослужащих и 12 сотрудников ВС Украины, Львовская область – один военнослужащий, Черкасская область – один сотрудник ВС Украины", - говорится в сообщении.
У всех заболевших удовлетворительное состояние здоровья.
По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1066 человек, летальных случаев – шесть.
Напомним, по состоянию на утро 30 августа в Украине зафиксировали 2096 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом . Всего в стране заболели 119 074 человека. Летальных исходов за последние сутки – 35. За субботу выздоровели 596 человек.
При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года . В частности, ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк