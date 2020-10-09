Коронавирус в МВД: количество заболевших за сутки возросло

Больше всего копов заболело в столице

За минувшие сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 256 правоохранителей. Это наибольший суточный прирост зараженных в МВД Украины с начала эпидемии.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, наибольшее количество правоохранителей, больных COVID-19, зарегистрировали в Киеве (+60), Николаевской области (+17) и Сумской области (+11).

Всего с начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 7433 работников системы МВД, 6646 – выздоровели, 17 – умерли.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили более 5800 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 250 538 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 89 украинцев.

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Также напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причину вспышки коронавируса в Украине. Он отметил, что у власти есть понимание того, что экономика находится в тяжелом состоянии и возвращение к жесткому карантину может привести к огромным потерям.

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Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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