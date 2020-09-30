Коронавирус в рядах ВСУ: сколько военных заболели за сутки

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 29 сентября, обнаружили 61 новый случай COVID-19. Всего на данный момент болеют 628 военнослужащих.

Реклама

Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за прошлые сутки госпитализировали 17 больных, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 2247 человек, летальных случаев было 10. На изоляции находится 552 человека, у 139 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

В тренде Практически все регионы Украины накроют осенние дожди

Напомним, всего в Украине за последние сутки выявили 4027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

Реклама

Также мы писали, что у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака обнаружили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама