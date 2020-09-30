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Коронавирус в рядах ВСУ: сколько военных заболели за сутки

30 сентября, 11:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В больницы госпитализировали 17 военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 29 сентября, обнаружили 61 новый случай COVID-19. Всего на данный момент болеют 628 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за прошлые сутки госпитализировали 17 больных, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 2247 человек, летальных случаев было 10. На изоляции находится 552 человека, у 139 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

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Напомним, всего в Украине за последние сутки выявили 4027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

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Также мы писали, что у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака обнаружили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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военные ВСУ заражение коронавирус
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