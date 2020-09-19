Коронавирус в рядах ВСУ: за сутки десятки новых случаев

Десять человек с COVID-19 оказались в больнице

В Украине, где подтвердили 3240 новых случаев коронавируса, в рядах Вооруженных сил Украины выявили 40 заболевших.

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Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 19 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 681 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1754 человека, летальных случаев – 9", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19 среди сотрудников и военнослужащих ВСУ.

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"Из них в учреждениях здравоохранения находятся 10 человек, остальные лечатся дома под наблюдением врачей", - отметили медики.

На изоляции и самоизоляции находятся 844 сотрудника и военнослужащих ВСУ.

Напомним, что накануне в рядах ВСУ зафиксировали девятый летальный случай от коронавируса.

Ранее стало известно о еще двух смертях от COVID-19 в рядах ВСУ. В Ивано-Франковской области умер мужчина, который почти месяц лечился в городской больнице.

Еще один летальный исход зафиксировали в Белой Церкви. Мужчина получил положительный результат ПЦР-теста 4 сентября и проходил лечение в городской больнице.

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