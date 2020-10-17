Коронавирус в рядах ВСУ: заразились более сотни военных

За прошедшие сутки, 16 октября, в рядах Вооруженных сил Украины подтвердили 141 новый случай COVID-19. Всего на данный момент болеет 1024 человека.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
В публикации отметили, что за время пандемии выздоровели 3187 человек, летальных случаев было 12. На изоляции находится 473 человека.
Также в командовании Медсил уточнили, что из 141 человека в больнице находится 13. На дому лечатся 128 заразившихся бойцов. Из них наибольшее количество в Киевской области – 50 военнослужащих и 12 сотрудников ВСУ.
Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.
Как известно, в Украине по состоянию на утро субботы, 17 октября, зафиксировано новое рекордное число случаев COVID-19 – 6410 новых случаев, выздоровели 2194 человека, умерли 109 ранее заболевших.
Напомним, что вчера, 16 октября, Украина побила сразу два "рекорда" по COVID-19: самое большое количество смертей и новых случаев заражения за сутки.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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