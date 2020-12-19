Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали 11 742 новых случая

В Украине за последние сутки выявили 11 742 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего инфекцию подтвердили у 956 123 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 16 469 украинцев. Выздоровели 574 536 человек из заболевших.
За последние сутки больше всего подтвердили случаев заражения в Киеве – 1364, Одесской области – 1161, Запорожской – 829, Киевской – 827, и Днепропетровской – 667/ областях.
Ранее мы сообщали, что за прошлую неделю число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,3 млн. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
По данным Bloomberg, прививки от COVID-19 уже получили более чем 1,1 млн человек в четырех странах, что положило начало самой масштабной кампании вакцинации в истории.
Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен 18 декабря на Киевском форуме по безопасности заявила, что Украина может стать базой ЕС для производства лекарственных средств, необходимых для преодоления пандемии.
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