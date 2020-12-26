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После Рождества количество новых заболевших коронавирусом резко снизилось

26 декабря, 07:49

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

За прошедшие сутки новых случаев на 3,3 тыс. меньше

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине после Рождества выявили 7 709 новых случаев инфицирования коронавирусом – это на 3326 меньше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в стране:

  • госпитализировали – 2 888 человек;
  • скончались – 121 человек;
  • выздоровели – 5 145 человек;
  • сделали тестирований – 31 482.

Больше всего подтвержденных случаев заражения в Днепропетровской области – 676, Львовской – 676, Киевской – 568, в Одесской области – 513, Запорожской – 445.

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Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 11 тысяч случаев

Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 1 019 876 человек, выздоровели – 651 917. Коронавирус унес жизни 17 702 украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.

В интервью журналу "Фокус" президент отметил, что поставил задачу министру здравоохранения получить вакцину для Украины уже в конце января, в крайнем случае – в феврале. Также Зеленский отметил, что блокировать платную вакцинацию не планируется.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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