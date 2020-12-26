После Рождества количество новых заболевших коронавирусом резко снизилось

В Украине после Рождества выявили 7 709 новых случаев инфицирования коронавирусом – это на 3326 меньше по сравнению с предыдущими сутками.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки в стране:
- госпитализировали – 2 888 человек;
- скончались – 121 человек;
- выздоровели – 5 145 человек;
- сделали тестирований – 31 482.
Больше всего подтвержденных случаев заражения в Днепропетровской области – 676, Львовской – 676, Киевской – 568, в Одесской области – 513, Запорожской – 445.
Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 1 019 876 человек, выздоровели – 651 917. Коронавирус унес жизни 17 702 украинцев.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.
В интервью журналу "Фокус" президент отметил, что поставил задачу министру здравоохранения получить вакцину для Украины уже в конце января, в крайнем случае – в феврале. Также Зеленский отметил, что блокировать платную вакцинацию не планируется.
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