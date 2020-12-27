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Коронавирус в Украине: количество новых случаев продолжает снижаться

27 декабря, 08:18

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

За два выходных дня заболевших почти на 5000 меньше

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине выявили 6113 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за два выходных дня количество заболевших уменьшилось почти на 5000 по сравнению с последним рабочим днем на прошлой неделе, четвергом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в стране:

  • госпитализировали – 1674 человека;
  • скончались – 72 человека;
  • выздоровели – 6621 человек;
  • сделали тестирований – 24 978.

Больше всего подтвержденных случаев заражения в Киеве – 718, Днепропетровской области – 537, Одесской – 515, Запорожской – 453, Николаевской – 414.

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Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538. Коронавирус унес жизни 17 774 украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.

В интервью журналу "Фокус" президент отметил, что поставил задачу министру здравоохранения получить вакцину для Украины уже в конце января, в крайнем случае – в феврале. Также Зеленский отметил, что блокировать платную вакцинацию не планируется.

Тем временем мутировавший коронавирус начинает распространяться по планете. Накануне случаи заражения новым штаммом обнаружили сначала в Испании и Швеции, а позже в Канаде.

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