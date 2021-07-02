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Коронавирус в Украине идет на спад. Сколько новых случаев выявили за сутки

2 июля 2021 8:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки удалось вылечить почти две тысячи человек.

За последние сутки удалось вылечить почти две тысячи человек. / Фото: Getty Images

В Украине за последние сутки выявили 696 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 9 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 236 497 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 33 украинца (всего – 52 391). Вылечить удалось 2 169 584 инфицированных (1197 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что в Украине заработали COVID-сертификаты. Так называемый "паспорт вакцинации" будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить и бумажную форму через обращение к врачу.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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