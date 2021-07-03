Позитивная динамика COVID-19: новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших

За последние сутки удалось вылечить более тысячи человек. Фото: REUTERS/FW1F/Tim Heritage
В Украине за последние сутки выявили 705 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 9 случаев больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 237 202 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 36 украинцев (всего – 52 460). Вылечить удалось 2 170 656 инфицированных (1072 – за последние сутки).
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что в Украине заработали COVID-сертификаты. Так называемый "паспорт вакцинации" будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить и бумажную форму через обращение к врачу.
Также напомним, более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.
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