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Коронавирус в Украине идет на спад. Данные за сутки

4 июля 2021 8:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки удалось вылечить более 500 человек.

За последние сутки удалось вылечить более 500 человек. / Фото: Getty Images

В Украине за последние сутки выявили 377 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 328 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 237 553 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 10 украинцев (всего – 52 470). Вылечить удалось 2 171 182 инфицированных (526 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19. Соединенные Штаты предоставят через механизм COVAX 2 млн доз вакцины Moderna, также ожидаются препараты других производителей.

Также напомним, более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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