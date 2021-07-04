Коронавирус в Украине идет на спад. Данные за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки удалось вылечить более 500 человек. / Фото: Getty Images

В Украине за последние сутки выявили 377 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 328 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 237 553 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 10 украинцев (всего – 52 470). Вылечить удалось 2 171 182 инфицированных (526 – за последние сутки).

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Реклама Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19. Соединенные Штаты предоставят через механизм COVAX 2 млн доз вакцины Moderna, также ожидаются препараты других производителей.

Также напомним, более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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