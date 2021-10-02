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Коронавирус в Украине. За сутки возросло количество летальных случаев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
2 октября, 08:12
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В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 2 447 222 человека – 56 649 скончались от болезни
В Украине растет количество летальных случаев от COVID-19
В Украине растет количество летальных случаев от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 11 809 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 447 222 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 203 жителя Украины (всего – 56 649). Вылечить удалось 2 261 924 инфицированных (3 469 – за последние сутки).

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

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    "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

  • риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

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    "Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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