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За день в Украине обнаружили более 11 тыс. зараженных COVID-19: где больше всего

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
10 октября, 08:15
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В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 2,5 млн человек – более 58 тыс. умерли от болезни
В Украине обнаружили новые случаи COVID-19
В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 9 октября, обнаружили 11 344 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 541 257 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 162 жителя Украины (всего – 58 493). Вылечить удалось 2 290 427 инфицированных (2581 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

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  • г. Киев – 320 случаев;
  • Винницкая область – 202 случая;
  • Волынская область – 197 случаев;
  • Днепропетровская область – 838 случаев;
  • Донецкая область – 819 случаев;
  • Житомирская область – 607 случаев;
  • Закарпатская область – 52 случая;
  • Запорожская область – 836 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 220 случаев;
  • Киевская область – 237 случаев;
  • Кировоградская область – 105 случаев;
  • Луганская область – 167 случаев;
  • Львовская область – 468 случаев;
  • Николаевская область – 339 случаев;
  • Одесская область – 1010 случаев;
  • Полтавская область – 174 случая;
  • Ровенская область – 158 случаев;
  • Сумская область – 452 случая;
  • Тернопольская область – 406 случаев;
  • Харьковская область – 1783 случая;
  • Херсонская область – 567 случаев;
  • Хмельницкая область – 526 случаев;
  • Черкасская область – 169 случаев;
  • Черновицкая область – 525 случаев;
  • Черниговская область – 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Преимущества для вакцинированных граждан

  • Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированного персонала.
  • Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
  • Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.
  • Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
  • При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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  • Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна. Новые ограничения начнут действовать с 10 октября.
  • В Мелитополе родственники массово забирают из больницы пациентов с коронавирусом. Местные жители говорят, что медики не следят за состоянием пациентов, поэтому хотят перевести больных в другое медучреждение.

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