За день в Украине обнаружили более 11 тыс. зараженных COVID-19: где больше всего

В Украине за последние сутки, 9 октября, обнаружили 11 344 новых случая коронавируса.
Об этом сообщили в Минздраве.
Всего инфекцию подтвердили у 2 541 257 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 162 жителя Украины (всего – 58 493). Вылечить удалось 2 290 427 инфицированных (2581 – за последние сутки).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 320 случаев;
- Винницкая область – 202 случая;
- Волынская область – 197 случаев;
- Днепропетровская область – 838 случаев;
- Донецкая область – 819 случаев;
- Житомирская область – 607 случаев;
- Закарпатская область – 52 случая;
- Запорожская область – 836 случаев;
- Ивано-Франковская область – 220 случаев;
- Киевская область – 237 случаев;
- Кировоградская область – 105 случаев;
- Луганская область – 167 случаев;
- Львовская область – 468 случаев;
- Николаевская область – 339 случаев;
- Одесская область – 1010 случаев;
- Полтавская область – 174 случая;
- Ровенская область – 158 случаев;
- Сумская область – 452 случая;
- Тернопольская область – 406 случаев;
- Харьковская область – 1783 случая;
- Херсонская область – 567 случаев;
- Хмельницкая область – 526 случаев;
- Черкасская область – 169 случаев;
- Черновицкая область – 525 случаев;
- Черниговская область – 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Преимущества для вакцинированных граждан
- Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированного персонала.
- Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
- Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.
- Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
- При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.
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