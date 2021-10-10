За день в Украине обнаружили более 11 тыс. зараженных COVID-19: где больше всего

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 2,5 млн человек – более 58 тыс. умерли от болезни

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 9 октября, обнаружили 11 344 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 541 257 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 162 жителя Украины (всего – 58 493). Вылечить удалось 2 290 427 инфицированных (2581 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

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г. Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 202 случая;

Волынская область – 197 случаев;

Днепропетровская область – 838 случаев;

Донецкая область – 819 случаев;

Житомирская область – 607 случаев;

Закарпатская область – 52 случая;

Запорожская область – 836 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 237 случаев;

Кировоградская область – 105 случаев;

Луганская область – 167 случаев;

Львовская область – 468 случаев;

Николаевская область – 339 случаев;

Одесская область – 1010 случаев;

Полтавская область – 174 случая;

Ровенская область – 158 случаев;

Сумская область – 452 случая;

Тернопольская область – 406 случаев;

Харьковская область – 1783 случая;

Херсонская область – 567 случаев;

Хмельницкая область – 526 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 525 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Преимущества для вакцинированных граждан

Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированного персонала.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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