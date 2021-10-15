Более 13 тыс. за сутки! В Украине уменьшилось количество случаев заражения COVID-19

В Украине за последние сутки обнаружили 13 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 5 257 человек меньше, чем вчера.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили в 2 610 899 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 202 жителя Украины (всего – 60 137). Вылечить удалось 2 316 582 инфицированных (4 591 – за последние сутки).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1492), Днепропетровской (1332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 456 случаев;
- Винницкая область – 270 случаев;
- Волынская область – 284 случая;
- Днепропетровская область – 1332 случая;
- Донецкая область – 816 случаев;
- Житомирская область – 860 случаев;
- Закарпатская область – 129 случаев;
- Запорожская область – 927 случаев;
- Ивано-Франковская область – 290 случаев;
- Киевская область – 391 случай;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 213 случаев;
- Львовская область – 816 случаев;
- Николаевская область – 237 случаев;
- Одесская область – 753 случая;
- Полтавская область – 230 случаев;
- Ровенская область – 308 случаев;
- Сумская область – 681 случай;
- Тернопольская область – 514 случаев;
- Харьковская область – 1492 случая;
- Херсонская область – 709 случаев;
- Хмельницкая область – 655 случаев;
- Черкасская область – 274 случая;
- Черновицкая область – 579 случаев;
- Черниговская область – 330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".
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