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Более 13 тыс. за сутки! В Украине уменьшилось количество случаев заражения COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
15 октября, 08:18
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В Украине с начала эпидемии COVID-19 заболело больше 2,6 млн человек – более 60 тысяч скончались от болезни
Коронавирус не сбавляет обороты
Коронавирус не сбавляет обороты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружили 13 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 5 257 человек меньше, чем вчера.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили в 2 610 899 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 202 жителя Украины (всего – 60 137). Вылечить удалось 2 316 582 инфицированных (4 591 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1492), Днепропетровской (1332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 456 случаев;
  • Винницкая область – 270 случаев;
  • Волынская область – 284 случая;
  • Днепропетровская область – 1332 случая;
  • Донецкая область – 816 случаев;
  • Житомирская область – 860 случаев;
  • Закарпатская область – 129 случаев;
  • Запорожская область – 927 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 290 случаев;
  • Киевская область – 391 случай;
  • Кировоградская область – 78 случаев;
  • Луганская область – 213 случаев;
  • Львовская область – 816 случаев;
  • Николаевская область – 237 случаев;
  • Одесская область – 753 случая;
  • Полтавская область – 230 случаев;
  • Ровенская область – 308 случаев;
  • Сумская область – 681 случай;
  • Тернопольская область – 514 случаев;
  • Харьковская область – 1492 случая;
  • Херсонская область – 709 случаев;
  • Хмельницкая область – 655 случаев;
  • Черкасская область – 274 случая;
  • Черновицкая область – 579 случаев;
  • Черниговская область – 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

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  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

  • риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

  • "Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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