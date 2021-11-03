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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине бьет рекорды. За сутки зафиксировали более 23 тысяч новых случаев, 720 летальных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 ноября, 08:32
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В Украине растет количество заболевших COVID-19 – в Минздраве опубликовали последние данные
Страна приближается к пику коронавируса
Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 979 086 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 720 жителей Украины (всего – 69 447). Вылечить удалось 2 466 674 инфицированных (11 937 – за последние сутки).

Статистика заболеваемости и вакцинации в Украине
Статистика заболеваемости и вакцинации в Украине / Фото: Минздрав

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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