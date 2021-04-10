Коронавирус в Украине: более 17 тысяч заболевших и почти 400 смертей

От коронавируса погибли 398 человек

В Украине за прошлые сутки, 10 апреля, подтвердили 17 463 новых случаев заражения коронавирусом.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 841 137 человек.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 398 украинцев (всего – 36 779). Вылечить удалось 1 405 826 инфицированных (10 722 – за последние сутки).

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Напомним, в Украине уже началась кампания по вакцинации населения. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Как писали ранее, в Киевской и Херсонской областях закончилась вакцина против коронавируса. Более того, на утро 6 апреля о нулевых остатках отчиталось уже восемь областей.

Видео: Сегодня

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