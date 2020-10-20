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В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки

20 октября, 08:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 5469 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 309 107 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 113 украинцев – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии (всего – 5786). Вылечить от COVID-19 удалось 129 533 инфицированных (3044 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 173 788 человек (+2312 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине расширилась "красная зона". Самые жесткие ограничения вводят уже в 7 областных центрах.

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Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое количество заражений коронавирусом COVID-19 является критическим для украинской медицинской системы и при достижении которого придется вводить жесткий карантин.

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Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кто чаще всего умирает от коронавируса. По его словам, в Украине из общего количества умерших процент людей, старше 60 лет, – 75,7%.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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