Коронавирус. В Украине более 9 тысяч новых случаев заражения

В Украине за последние сутки выявили 9012 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 460 756 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 145 украинцев (всего – 28 303). Вылечить удалось 1 222 516 инфицированных (2743 – за последние сутки).

Напомним, ранее мы писали, что страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отказались от вакцинации уже в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде.

В тренде Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

Видео: Сегодня

Реклама

Также львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама