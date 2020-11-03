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Коронавирус. В Украине число новых заразившихся за сутки приближается к 9 тысячам

3 ноября, 08:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус набирает обороты

В Украине число новых заразившихся за сутки приближается к 9 тысячам.

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Однако, данные разнятся в двух официальных источниках. Ресурс "Коронавірус.інфо" насчитал 8 899 новых случаев, а система мониторинга РНБО дает 8 738 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал, что коронавирусная зима будет тяжелой. По его словам, в случае повышения заболеваемости в Киеве остановят метро, общественный транспорт и межобластное сообщение.

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Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Зеленых пятен на карантинной карте Украины почти не осталось.

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Кроме того, в Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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