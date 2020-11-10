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Коронавирус. Украина установила новый "рекорд"

10 ноября, 08:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 набирает обороты

В Украине за последние сутки выявили 10 842 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 479 197 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 191 украинец (всего – 8756). Вылечить удалось 214 657 инфицированных (5514 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ рассказали, когда улучшится ситуация с коронавирусом. Помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард уточнил, что, по его мнению, к весне появится не только достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазона, вентиляторов, быстрых и, возможно, самостоятельных тестов на COVID-19, но и действенные вакцины от инфекции.

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Также мы писали о том, что вакцина от коронавируса, созданная компанией AstraZeneca, вызвала у пожилых людей такую же иммунную реакцию, как и у молодых, что является хорошим знаком.

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Кроме того, в Украине вводят карантин выходного дня. На следующих выходных в стране будет работать только критическая инфраструктура.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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