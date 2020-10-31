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Коронавирус в Украине: за предыдущие сутки зарегистрировано 8752 новых случая

31 октября, 08:56

Мария Журенко Мария Журенко

Всего в стране на сегодняшний день болеют 221 357 человек

В Украине за последние сутки выявили 8752 новых случая инфицирования коронавирусом.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 387 481 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 155 украинцев (всего – 7196). Вылечить удалось 158 928 инфицированных (3902 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 – 221 357 человек (+4695 за сутки).

Напомним, врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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