COVID-19 в Украине: число новых заразившихся за сутки превысило 9 тысяч

В Украине за последние сутки выявили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Всего инфекцию подтвердили у 420 617 человек. Вылечить за минувшие сутки удалось 7536 инфицированных (это наибольшее число с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине. Полный локдаун весной сработал на 100% и остановил распространение эпидемии.

Также напомним, в Украине в ближайшее время начнут использовать новые тесты на коронавирус. На закупку новых экспресс-тестов выделен миллиард гривен.

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Кроме того, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Зеленых пятен на карантинной карте Украины почти не осталось.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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