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Коронавирус в Украине. Где больше всего зараженных за сутки

30 мая, 08:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине уменьшился суточный прирост пациентов с коронавирусом – в Минздраве опубликовали новые данные

В Украине за последние сутки выявили 1703 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1393 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Всего инфекцию подтвердили у 2 201 472 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 84 украинца (всего – 50 472). Вылечить удалось 2 036 148 инфицированных (5 733 – за последние сутки).

Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Днепропетровской (257), Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и Киеве (96).

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Напомним, Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

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Также отметим, в Министерстве здравоохранения Украины назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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