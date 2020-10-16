Коронавирус в Украине. Какую нагрузку выдержит система здравоохранения

Система здравоохранения Украины должна справиться, если за сутки будет не больше 10 000 новых заразившихся.

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Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

"Сейчас, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться (с 10 000 новых случаев в сутки. – Ред.). Но 10 000 – это мы говорим о всей стране. Если эти 10 000 будут локализованы в Харькове, в Киеве, или в каком-то конткретном городе – будет достаточно сложно", – отметил санврач.

По его словам, Минздрав просчитывает определенные варианты для каждой области, учитывая при этом динамику и показатели.

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Как известно, в Украине за последние сутки, 15 октября, выявили 5992 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это – самое большое число заболевших за сутки с начала эпидемии.

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Однако, по мнению главы Минздрава, Украина еще не достигла пика заболеваемости COVID-19. Если украинцы не будут соблюдать карантин, количество заразившихся пациентов продолжит расти.

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