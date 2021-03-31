В Украине новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки выявили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщается на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 674 168 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 407 украинцев, это наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии (всего – 32 825). Вылечить удалось 1 313 481 инфицированного (6405 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что Украина до лета получит 1,7 млн доз вакцины от COVID-19. До конца года планируется вакцинировать около 60% населения.

Также напомним, инфекционист назвал любимую "еду" коронавируса в организме человека. Наиболее обильно и много коронавируса в поверхностных дыхательных путях.

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