Коронавирус в Украине. Количество выздоровевших вдвое больше, чем заболевших

За все время эпидемии ковидом переболели более 2 миллионов украинцев, сейчас в стране лечатся 279 185 пациентов

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки, 13 мая, обнаружили 7 562 новых случаев коронавируса. Это на 749 случаев больше, чем днем ранее.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 143 448 пациентов с коронавирусом. Вчера от болезни умерли 287 человек (всего – 47 620). Сейчас болеют 279 185 украинцев.

Вылечиться удалось 15 958 пациентам за сутки (всего – 1 832 601).

Ранее мы сообщали, что в Украине готовы выпускать COVID-вакцину, но есть условие. Сейчас украинские фармацевтические компании готовы быстро провести трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину.

Также "Сегодня" рассказывали, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

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