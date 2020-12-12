Коронавирус в Украине: выздоровевших снова значительно больше, чем заболевших

Всего в Украине подхватили COVID-19 почти 900 тысяч человек

В Украине за последние сутки выявили 12 811 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 885 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 243 украинца (всего – 14 998). Вылечить удалось 494 001 инфицированного (13 653 – за последние сутки).

Всего в мире более 71 миллиона человек заразились коронавирусом. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса. Пятая часть мировой статистики приходится на США. Страны с наибольшим количеством выявленных случаев:

США – 15,8 миллионов;

Индия – 9,8 млн;

Бразилия – 6,8 млн;

Россия – 2,6 млн;

Франция – 2,4 млн.

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Украина сейчас на 17-м месте в мировом рейтинге.

Ранее мы сообщали, что глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом в Украине. Депутат считает, что нужно вакцинировать более 18 млн украинцев.

Также напомним, локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции в стране.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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