Українська
$ 26,83
31,68
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине убавил обороты: сколько случаев за сутки

9 августа 2021 8:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В стране на выходных обычно значительно меньше новых заболевших, чем в будние дни. Появились новые данные

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Коллаж "Сегодня"

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 8 августа, зафиксировали 300 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это вдвое меньше, чем сутками ранее.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Читайте также: Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19 – в Минздраве ответили

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5 украинцев (всего – 53 100). Вылечить удалось 2 191 202 заболевших (281 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине 9 августа. Источник: Минздрав

Летом в Украине значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса. В течение этих трех месяцев ежедневно фиксировали примерно 300-1000 новых заболевших. При этом в марте и апреле прирост больных составлял от 10 до 20 тысяч.

В тренде
"Дельта"-штамм коронавируса в Украине: когда начнется широкая диагностика
Тестами на "Дельта"-штамм обещают обеспечить каждую область / Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Сейчас же, несмотря на небольшую заболеваемость, власти опасаются другой проблемы – нового штамма "Дельта", который быстро распространяется по миру и считается более опасным за другие мутации.

Что еще говорят о коронавирусе в Украине:

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресенье
Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресеньеУкраина
В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенников
В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенниковЭкономика
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой – ему оторвало ногу (оновлено)
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой – ему оторвало ногу (оновлено)Украина
Доллар снова дороже 27 гривен – куда пойдет курс в августе
Доллар снова дороже 27 гривен – куда пойдет курс в августеФинансы
Харьков накрыла ледяная буря: фото и видео крупного града
Харьков накрыла ледяная буря: фото и видео крупного градаХарьков
Новый замминистра инфраструктуры Найем ответил хейтерам
Новый замминистра инфраструктуры Найем ответил хейтерамУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять