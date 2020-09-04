Коронавирус в Украине не отступает: уже больше 130 тысяч заразившихся

Всего с начала распространения инфекции диагноз подтвердился более чем у 130 тысяч пациентов

В Украине выросли масштабы распространения коронавирусной инфекции – если два дня назад было зафиксировано 2 430 новых случаев COVID-19, то вчера их было уже 2 723, то есть почти на 300 больше.

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Таким образом, согласно данным карты мониторинга СНБО Украины, 3 сентября диагноз подтвердился у 130 951 человек.

Больше всего положительных тестов 3 сентября обнаружили в Харьковской области (371), Киеве (319) и Одесской области (225). Однако лидером антирейтинга по количеству заразившихся является Львовская область – за все время эпидемии тут подтвердили 15 312 случаев коронавируса.

При этом с начала распространения инфекции последствия COVID-19 2 761 раз закончились летальным исходом, в том числе и 51 за прошедшие сутки.

При этом победить вирус и покинуть больничные койки удалось 60 613 пациентам, из которых 937 выздоровели за вчерашний день.

В тренде Представитель ВОЗ рассказал, когда Украина может получить вакцину от коронавируса

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Таким образом, количество активных случаев COVID-19 в стране составляет 67 577.

Напомним, что накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрела карту карантинных ограничений и включила Тернополь в "красную" зону, где действуют самые жесткие запреты.

Накануне "Сегодня" пообщались с руководителем программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийомом Симоняном, который рассказал, когда можно ожидать появления в стране вакцины от коронавируса:

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