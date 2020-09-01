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Коронавирус в Украине не отступает: данные за сутки

1 сентября, 08:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране от COVID-19 скончались 48 украинцев

В Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 31 августа, выявили 2 088 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 123 303 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 48 украинцев (с начала эпидемии – 2 605). Вылечить от COVID-19 удалось 57 114 инфицированных.

Ранее мы сообщали, что Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделю. Параллельно растут и мощности частных лабораторий.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как можно предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Он обратился к украинцам с призывом более ответственно относиться к эпидемической опасности.

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Новости "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

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Кроме того, Россия заявила о создании вакцины от коронавируса, однако эксперты поставили этот факт под сомнение:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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