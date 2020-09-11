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Коронавирус в Украине не отступает: количество заболевших перевалило за три тысячи

11 сентября, 08:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране от COVID-19 умерли 53 человека

В Украине за последние сутки выявили 3 144 новых случая инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 148 756 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 53 украинца (всего – 3 076). Вылечить от COVID-19 удалось 67 005 инфицированных (1 128 – за последние сутки).

Первый по росту заболеваемости сегодня Киев (+404), далее идут Тернопольская область (+302) и Одесская область (+283).

С всех учетом выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас COVID-19 болеют 78 675 человек. За сутки это число увеличилось на 1963.

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Ранее мы сообщали, что ученые зафиксировали первый официальный случай повторного заражения COVID-19.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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