Коронавирус в Украине не отступает: новые данные за сутки

В Украине за последние сутки выявили 2 905 новых случаев инфицирования COVID-19.
Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 159 702 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 53 украинца (всего – 3 264). Вылечить от COVID-19 удалось 70 810 инфицированных (1 267 – за последние сутки).
С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас COVID-19 болеют 86 895 человек. За сутки это число увеличилось на 2 852.
Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как Украина борется с экономическими последствиями коронавируса. По словам президента, государство выдает дешевые кредиты.
Также напомним, ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.
Кроме того, в Киеве хотят запустить еще одну лабораторию для тестирования на COVID-19.
О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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