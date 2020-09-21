Коронавирус в Украине не отступает: новые данные за сутки

Число заразившихся в стране уже приближается к 179 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 2 675 новых случаев инфицирования COVID-19.

Реклама

Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 178 353 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 26 украинцев (всего – 3 583). Вылечить от COVID-19 удалось 78 184 инфицированных (672 – за последние сутки).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 97 258 человек. За сутки это число увеличилось на 2 649.

Ранее мы сообщали, что Украина на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

Также напомним, в Украине стало меньше "красных зон". 21 сентября вступили в силу новые карантинные ограничения.

Реклама

Кроме того, инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама