Число зараженных коронавирусом в Украине резко возросло: новые данные за сутки

Число заразившихся в стране уже приближается к 185 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 3 497 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 184 734 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 63 украинца (всего – 3 705). Вылечить от COVID-19 удалось 81 670 инфицированных (1 769 – за последние сутки). Отметим, сегодня число выздоровевших за сутки превышает средние показатели.

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас болеют COVID-19 99 359 человек. За сутки это число увеличилось на 1 665.

Ранее мы сообщали, что медики показали, что происходит с легкими из-за COVID-19. При коронавирусной инфекции легкие будто покрываются "матовым стеклом".

Также напомним, в Украине смягчить карантин готовы только две области. Почти во всех регионах превышен показатель уровня заболеваемости.

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Кроме того, ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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