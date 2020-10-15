Коронавирус в Украине не отступает: новые данные за сутки

В Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 281 239 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 73 украинца (всего – 5302). Вылечить от COVID-19 удалось 119 650 инфицированных (951 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 156 287 человек (+4038 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине ужесточили карантин. Из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 правительство пошло на непопулярные меры.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавирусной инфекции намерены различными ограничительными мерами.

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Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что заразившихся коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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