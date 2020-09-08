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Коронавирус в Украине не отступает: снова более двух тысяч новых зараженных

8 сентября, 08:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пациентов, которые нуждаются в госпитализации, становится все больше

В Украине за последние сутки, 7 сентября, зафиксировали 2411 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 140 479.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Согласно опубликованной информации, выздороветь за минувшие сутки удалось 940 пациентам. Всего COVID-19 преодолели 63 546 человек. В то же время умерли за 7 сентября 57 зараженных (2934 за весь период эпидемии).

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине Министерство здравоохранения планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

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Совсем недавно начался новый учебный год в условиях карантина и дети пошли в школу. Однако в некоторых городах уже начали закрывать целые школы и классы на карантин из-за коронавируса. Так, в Николаеве в четырех школах и двух детских садах зафиксировали случаи заражения коронавирусом. COVID-19 заболели ученики и персонал учреждений. В связи с этим часть детей отправили учиться дистанционно.

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А в Запорожье из-за коронавируса на карантин закрыли целые школы и детские сады. Остановил свою работу также и Запорожский академический лицей. Дети будут учиться там дистанционно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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