Коронавирус "атакует" Украину: Степанов проводит онлайн-брифинг

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава Минздрава Максим Степанов расскажет новую информацию о коронавирусе и карантине в стране.

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Как известно, за последние сутки, 14 сентября, в Украине подтвердили 2905 новых случаев заражения коронавирусом (159 702 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 53 украинцев (3264 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 2852 человека (70 810 с начала эпидемии).

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Ранее мы сообщали, что в Украине условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны. В то же время могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области. Отметим, чтобы получить такое "разрешение", необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч населения.

Также недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

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