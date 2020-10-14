Коронавирус в Украине не утихает: новые данные за сутки

В Украине за последние сутки, 13 октября, зафиксировали 5590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 276 177.

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Об этом сообщает СНБО.

По данным мониторинга, за сутки умерли 107 человек. 5229 летальных случаев болезни зафиксировали за весь период эпидемии. Выздороветь за 13 октября удалось 2137 украинцам. Всего вылечились 118 699.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточили карантин. Обновлены критерии, по которым определяются карантинные зоны в стране: вдвое увеличен показатель охвата тестирований до 48 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней (сейчас этот показатель 24).

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Кроме того, школам рекомендуют начать каникулы не 26-го, а уже 15 октября (по 30 октября) с возможностью перевода на дистанционное обучение в дальнейшем. Вузам также рекомендуют с 15 октября по 15 ноября учиться удаленно.

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Однако некоторые города, в том числе и Киев, отказались оправлять детей отдыхать раньше запланированного.

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