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Коронавирус в Украине. Где больше всего новых заболевших (статистика за сутки)

21 мая, 08:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Количество пациентов с коронавирусом продолжает увеличиваться. Появились новые данные Минздрава

Коронавирус в Украине. Фото Reuters/Gleb Garanich

Коронавирус в Украине. Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки, 20 мая, обнаружили 4984 новых случая коронавируса. Это на 181 пациента меньше, чем сутками ранее.

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Новые данные опубликовали в Минздраве.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 175 382 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 202 человека (всего – 49 101).

Инфографика: Минздрав

Инфографика: Минздрав

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Вылечиться удалось 12 845 пациентам за сутки (всего – 1 929 039).

Где больше всего новых случаев:

  • Киев – 453;
  • Донецкая область – 408;
  • Днепропетровская область – 405;
  • Запорожская область – 354;
  • Киевская область – 348.

Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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