Коронавирус в Украине. Где больше всего новых заболевших (статистика за сутки)

Коронавирус в Украине. Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Украине за последние сутки, 20 мая, обнаружили 4984 новых случая коронавируса. Это на 181 пациента меньше, чем сутками ранее.
Новые данные опубликовали в Минздраве.
Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 175 382 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 202 человека (всего – 49 101).
Инфографика: Минздрав
Вылечиться удалось 12 845 пациентам за сутки (всего – 1 929 039).
Где больше всего новых случаев:
- Киев – 453;
- Донецкая область – 408;
- Днепропетровская область – 405;
- Запорожская область – 354;
- Киевская область – 348.
Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.
Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.
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