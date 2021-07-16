Коронавирус бьет с новой силой? В Украине снова выросло количество новых случаев

В Украине уже несколько дней подряд увеличивается количество новых пациентов

Минздрав обнародовал статистику заболеваемости COVID-19 / Фото: Сегодня

В Украине за прошлые сутки, 15 июля, зафиксировали 737 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 114 случаев больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 243 605 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 17 украинцев (всего – 52 702). Вылечить удалось 2 180 281 инфицированного (616 – за последние сутки).

Коронавирус 16 июля. Источник: Минздрав

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украине осенью могут ввести локдаун. При этом власти делают все, чтобы этого не случилось. Если хотя бы 80% населения старше 60 лет будет вакцинировано, риски будут значительно меньше.

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Кроме того, ранее в ВОЗ предупредили о вероятном появлении и распространении по планете новых штаммов коронавируса.

Также в стране зарегистрировали четвертую вакцину против ковида:

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