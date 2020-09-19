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Коронавирус. В Украине снова более трех тысяч заболевших за сутки

19 сентября, 08:41

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

COVID-19 продолжает уносить жизни украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. За последние сутки в стране обнаружили 3240 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Согласно данным карты мониторинга СНБО, всего коронавирус подтвердили у 172 712 украинцев. За прошедшие сутки инфекция унесла жизни 48 украинцев (с начала эпидемии 3516). Вылечить от COVID-19 удалось 76 754 зараженных (1268 за последние сутки).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 92 442 человек. За сутки это число увеличилось на 1924.

Напомним, недавно медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине.

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Также мы писали, что ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. В частности, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

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О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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