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В Украине 2966 новых случаев COVID-19: данные за сутки

20 сентября, 08:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ежедневно коронавирус уносит жизни десятков украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции немного приубавила темпы распространения в Украине. За последние сутки в стране обнаружили 2966 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Согласно данным карты мониторинга СНБО, всего коронавирус подтвердили у 175 678 украинцев. За прошедшие сутки инфекция унесла жизни 41 украинца (с начала эпидемии 3557). Вылечить от COVID-19 удалось 77 512 зараженных (758 за последние сутки).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 94 609 человек. За сутки это число увеличилось на 2167.

Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

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Также недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

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Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас препараты проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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