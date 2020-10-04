Коронавирус в Украине. Новые данные за сутки

Эпидемия не убавляет обороты в стране

В Украине за последние сутки, 3 октября, обнаружили 4140 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 226 462 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 украинца (всего – 4 397).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с диагнозом COVID-19 в Украине в больницы попадают все больше пациентов, и на данный момент занято уже более половины койко-мест по всей стране.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

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А тем временем Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

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Также смотрите на видео, как выглядит коронавирус:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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