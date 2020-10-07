Українська
$ 28,36
33,48
  1. Последние новости Украины

В Украине снова "рекорд". За сутки выявили 4753 случая COVID-19

7 октября, 08:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

С начала эпидемии коронавирус унес жизни более 4500 украинцев

В Украине за последние сутки выявили 4753 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Реклама

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 239 337 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 77 украинцев (всего – 4597). Вылечить от COVID-19 удалось 105 970 инфицированных (2569 – за последние сутки, это наибольшее число с начала эпидемии).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 128 770 человек (+2107 за сутки).

Ранее мы сообщали, что глава ВОЗ назвал сроки создания вакцины от коронавируса. Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мир сплотиться для общей цели – поиска лекарства от COVID-19.

В тренде
Почти всю Украину накроют дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Также напомним, ЕС выделил Украине 300 миллионов на борьбу с коронавирусом. Обещанные деньги должны пойти на обеспечение жителей Донбасса.

Реклама

Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде придумали новые налоговые льготы для
В Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях"Авто
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)Харьков
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)
Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)Другие новости
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президент
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президентПолитика
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовность
Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовностьДонбасс
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять