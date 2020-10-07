В Украине снова "рекорд". За сутки выявили 4753 случая COVID-19

С начала эпидемии коронавирус унес жизни более 4500 украинцев

В Украине за последние сутки выявили 4753 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 239 337 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 77 украинцев (всего – 4597). Вылечить от COVID-19 удалось 105 970 инфицированных (2569 – за последние сутки, это наибольшее число с начала эпидемии).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 128 770 человек (+2107 за сутки).

Ранее мы сообщали, что глава ВОЗ назвал сроки создания вакцины от коронавируса. Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мир сплотиться для общей цели – поиска лекарства от COVID-19.

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Также напомним, ЕС выделил Украине 300 миллионов на борьбу с коронавирусом. Обещанные деньги должны пойти на обеспечение жителей Донбасса.

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Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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