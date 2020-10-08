В Украине снова "рекорд": за сутки выявили более 5300 случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 5 397 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.
По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 244 734 человек.
За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 128 770 человек (+2107 за сутки).
Ранее мы сообщали, что в ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всего. Кроме того, пока не известно, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.
Также напомним, в Украине смягчить карантин может лишь одна область. Большинство регионов не соответствуют критериям для ослабления мер.
Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.
Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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