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Коронавирус в Украине: новые данные за сутки

12 октября, 08:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли более 40 человек

В Украине за последние сутки выявили 4420 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 265 454 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 43 украинца (всего – 5015). Вылечить от COVID-19 удалось 114 410 инфицированных (903 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 146 029 человек (+3474 за сутки).

Ранее мы сообщали, что врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что антибиотики не действуют на коронавирус. По словам врача, когда болезнь только началась, действительно были рекомендации о назначении некоторых антибиотиков, однако с течением времени стала понятна их неэффективность.

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Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев переместился в "оранжевую зону", Сумы – в "красной".

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Кроме того, МОН предложило новые даты каникул и дистанционное обучение в вузах.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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